Matrimoni vip Italia

I matrimoni vip sono sempre un evento atteso e seguito con grande interesse dal pubblico. Si incontrano, si piacciono, si fidanzano e poi si sposano, regalando al mondo uno scorcio della loro vita da sogno. I matrimoni vip del 2026 promettono di essere particolarmente emozionanti, con diverse coppie pronte a scambiarsi i voti.

Tra queste coppie ci sono Damiano David e la fidanzata Dove Cameron, che si sono promessi di sposarsi. La data delle nozze non è ancora stata annunciata, ma si spera in una doppia cerimonia a Los Angeles e a Roma. Un’altra coppia molto attesa è quella formata da Taylor Swift e Travis Kelce, che si sposeranno il 13 giugno in una cerimonia molto privata.

Anche Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti come i MeControTe, si sposeranno nel 2026 in un wedding show a Milano. La cerimonia sarà un evento unico e spettacolare, con la coppia che si scambierà i voti in un palazzetto.

Inoltre, ci saranno anche i matrimoni di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si sposeranno il 4 luglio, e di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, che si sposeranno entro la fine dell’estate.

Tra le coppie di lungo corso che finalmente arrivano all’altare ci sono Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Bigiarelli, insieme da un decennio, e Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che si sposeranno dopo 10 anni e quattro figli.

Infine, ci sono anche le coppie che hanno un matrimonio in forse, come Tom Holland e Zendaya e Dua Lipa e Callum Turner, che potrebbero sposarsi nel 2026 ma non è ancora stato confermato.