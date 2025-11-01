23.4 C
Da stranotizie
Matrimoni vip in Toscana: i sogni che diventano realtà

Firenze è sempre più considerata la meta ideale per i matrimoni, un trend che influisce positivamente sul turismo. Duratorre, presidente di BMII, ha dichiarato che l’Italia è il luogo dei sogni per chi desidera un matrimonio da favola, con la Toscana in prima linea.

Gli sposi che scelgono quest’area cercano un’atmosfera da “La Dolce Vita”. Tra le richieste più comuni ci sono vespe d’epoca, auto vintage, statue classiche, musica dal vivo e decorazioni rinascimentali, che contribuiscono a creare un’esperienza unica e tipicamente italiana. Gli sposi vogliono sentirsi protagonisti di una storia incantevole.

Un’altra tendenza emergente è quella delle bomboniere a chilometro zero, un modo per portare a casa un pezzo autentico della location e dei suoi profumi, colori e sapori.

La Toscana si distingue come una delle regioni più ambite. Le sue meraviglie, dalle vigne del Chianti alle piazze di Firenze e le campagne senesi, hanno attirato molte celebrità del mondo dello spettacolo e della moda, tra cui Kim Kardashian e Kanye West, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e Gigi Buffon e Ilaria D’Amico.

Riviviamo insieme alcuni dei matrimoni vip più affascinanti che si sono celebrati in Toscana.

