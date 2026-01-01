7.8 C
Matrimoni vip in arrivo in Italia

Saranno diversi i matrimoni vip in arrivo. Dai campioni dello sport alle star della musica, passando per i volti più amati della tv e delle serie, la lista delle coppie pronte a fare il grande passo è lunga.
Tra i nomi coinvolti ci sono Charles Leclerc, Gigi Donnarumma e Cristiano Ronaldo, insieme a Taylor Swift, Georgina Rodriguez, Aurora Ramazzotti e Vanessa Incontrada. Inoltre, secondo alcuni rumors, anche il duo di Mare Fuori formato da Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino potrebbe unirsi in matrimonio.

