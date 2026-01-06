11 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Matrimoni VIP 2026 Italia

Selvaggia Lucarelli e Aurora Ramazzotti sono due delle coppie che si sposeranno nel 2026. L’avvocato ha affermato che “è irresistibile pensare che qualcosa sia per sempre” e che “l’aspirazione collettiva più grande è che l’amore dell’inizio resti uguale”.

Anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno, probabilmente a Madeira, nell’antica Cattedrale di Funchal, dopo i Mondiali di Calcio. Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio con un anello e un cuore sui social, mentre Piero Pelù e Gianna Fratta hanno comunicato la fine del loro matrimonio.

Selvaggia Lucarelli ha scherzato sulle sue prossime nozze con Lorenzo Biagiarelli, dicendo che il budget sarà lo stesso di Taylor Swift e Ronaldo. La festa si terrà in primavera nel Salento. Aurora Ramazzotti si sposerà con Goffredo Cerza il 4 luglio, mentre Vanessa Incontrada sta pianificando un matrimonio semplice e riservato con Rossano Laurini.

I due youtuber Luì e Sofì, noti come “Me contro Te”, faranno uno spettacolo del loro matrimonio all’Arena di Milano il 5 settembre. Tra le altre coppie che si sposeranno ci sono Taylor Swift e Travis Kelce, probabilmente nel Rhode Island, e forse anche Dua Lipa con Callum Turner, Gigio Donnarumma con Alessia Elefante e Gaetano Migliaccio con Giovanna Sannino. Ester Viola, un’esperta di diritto e sentimenti, ha spiegato che “è irresistibile pensare che qualcosa sia per sempre” e che “l’amore dell’inizio resti uguale”.

