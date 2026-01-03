Matrimoni vip 2026 in Italia

Il 2026 è appena iniziato e si preannuncia come un anno ricco di emozioni e celebrazioni, con l’amore come filo conduttore. Tra gli eventi più attesi c’è il matrimonio tra Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce, che si svolgerà in Tennessee e sarà riservato a pochi familiari e amici intimi.

Anche in Italia, ci saranno matrimoni vip attesi, come quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno scelto di celebrare il matrimonio lontano dai riflettori, e quello dei Me contro Te, il duo composto da Luì e Sofì, che realizzeranno il sogno di sposarsi con una cerimonia in grande stile aperta al pubblico.

Altri matrimoni attesi sono quelli di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, che si svolgerà in Sardegna, di Valentina Vignali e Fabio Stefanini, previsto per la primavera a Milano, e di Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, che si svolgerà tra i vigneti italiani.

Inoltre, ci saranno le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto l’Italia come cornice per una cerimonia in grande stile, e quelle tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che si svolgeranno a Torino e si preannunciano come un evento lussuoso e spettacolare.