Matrimoni tra cani in Cina, la nuova tendenza lascia senza parole.

In Cina emerge una nuova e controversa tendenza: la celebrazione di matrimoni tra cani. Questa pratica riflette un cambiamento significativo nel modo in cui gli animali domestici vengono trattati, sempre più considerati membri della famiglia e dotati di diritti simili a quelli degli esseri umani. Negli ultimi anni, l’umanizzazione degli animali domestici ha raggiunto livelli inaspettati, culminando nei matrimoni tra cani.

Un video virale su YouTube mostra la celebrazione di un matrimonio tra due Golden Retriever, Beer e Bond, suscitando forti reazioni sul web. Gli utenti si sono divisi tra chi sostiene questa nuova moda e chi la critica, ritenendola inadeguata. Tra i sostenitori c’è Ling Rye, un giovane di Shanghai, il quale sostiene che anche i cani meritano una cerimonia come quella degli esseri umani. I festeggiamenti includono inviti personalizzati e torte nuziali, premiate dalla presenza di numerosi proprietari che partecipano con i loro animali.

I media cinesi hanno notato un aumento nel numero di matrimoni canini, in un contesto sociale dove i matrimoni tra esseri umani sono in calo, soprattutto tra le coppie più giovani. Questo fenomeno può essere visto come una reazione alle difficoltà di alcune persone nel formare legami matrimoniali, spingendo i “pet mate” (compagni di animali) a organizzare matrimoni per i loro amici a quattro zampe.

In un’intervista, una pasticcera ha affermato che sono sempre più i proprietari che richiedono torte per celebrare eventi importanti dei loro animali, tra cui compleanni e matrimoni. Questo comportamento riflette una tendenza più ampia, diffusa anche nei Paesi occidentali, dove gli animali domestici ricevono lo stesso trattamento affettuoso riservato agli umani.

La crescente umanizzazione degli animali è un tema di grande attualità, e sebbene alcuni possano considerare i matrimoni canini una moda passeggera, il fenomeno indica un cambiamento duraturo nelle abitudini sociali. La questione difficile è se la celebrazione di tali eventi possa compromettere la natura delle relazioni tra animali e umani, ma sicuramente mostra quanto si sia evoluto il modo di concepire il legame tra le persone e i loro animali domestici.