Quel rito, un po’ tenero e un po’ goliardico, del lancio del bouquet della sposa ad uso e consumo delle amiche in età da marito, è salvo. Ma le contendenti sono avvertite: ammessi placcaggi, sgomitate, scatti di reni, purché con la mascherina in volto. La ciotolona dei confetti da distribuire col cucchiaio d’argento a fine festa agli invitati, tra un “come siamo stati bene” e “auguri e figli maschi”, va invece in soffitta. Le bomboniere potranno essere consegnate solo tavolo per tavolo, invitato per invitato. Il lento col papà o con mammà? Anche quello, cheek to cheek, ma sempre “mascherati” se non si è più conviventi sotto lo stesso tetto.

Poco male, quel che serve è ripartire con i matrimoni. E la marcia di Richard Wagner riprenderà a suonare in tutta Italia dal 15 giugno.

Le linee guida proposte dalle associazioni di categoria, esposte durante la conferenza delle Regioni e poi, mediate e approvate dal Cts, ridisegnano quello che sulla carta dovrebbe essere il giorno più bello della vita. Quello in cu le mamme cacciano la lacrimuccia e gli sposi si giurano amore eterno. Giorno che stavolta sembrerà ancora più straordinario, perché lo si è rincorso. “L’80 per cento dei ricevimenti sono slittati almeno tre volte nell’ultimo anno e mezzo. Da quando la pandemia ha bloccato qualsiasi festa o ricevimento”, spiega Michele Boccardi a capo di Assoeventi.

Tamponi antigenici e test rapidi anche per i bambini

Punto cardine per allestire il party è l’autocertificazione da parte degli invitati. In attesa che il green pass diventi realtà, bisognerà dichiarare di aver ricevuto la doppia dose di vaccino o una sola dose da almeno 15 giorni (tempo necessario, mediamente, per produrre gli anticorpi). Oppure di aver contratto il Covid 19 e aver avuto esito negativo all’ultimo tampone effettuato non oltre i sei mesi precedenti. O aver fatto un test antigenico rapido o salivare nelle 48 prima. E questo vale anche per gli inviati più piccoli, ma solo dai 12 anni in su. Pagetti e damigelle, dunque non avranno alcun obbligo. Per tutti però, ci sarà il rilevamento della temperatura al momento dell’arrivo.

Tavoli distanti due metri al chiuso, un metro all’aperto

Forse per gli sposi, stavolta, sarà più semplice organizzare i posti a tavola, scegliendo chi sta accanto a chi. Si prediligerà di far sedere insieme i componenti di una stessa famiglia. Quindi va da sé che si potranno evitare quelle spiacevoli, e spesso inconsapevoli, “accoppiate” di parenti che non si sopportano più da tempo. O amici che hanno smesso di parlarsi. Se non alle spalle.

“I tavoli all’interno dovranno aver una distanza di 2 metri l’uno dall’altro”, spiega Serena Ranieri a capo di Federmep. La distanza tra i tavoli è fondamentale per individuare il numero massimo di invitati, numero che dipenderà essenzialmente dalla grandezza degli spazi a disposizione. La distanza scende a un metro però se i tavoli sono allestiti all’aperto, in giardino, in terrazza o a bordo piscina. La mascherina chirurgica va comunque sempre indossata quando ci si alza per andar al buffet, in bagno o a fare due chiacchierare con gli altri invitati.

Tableau mariage

Si consiglia l’adozione di un unico menu da piazzare in sala, il cosiddetto tableau mariage. Quello che basta vederlo per per prendere subito un paio di chili. Il buffet con gli inviatati che si servono direttamente è vietato. Solo i camerieri potranno servire nei singoli piatti. E le pietanze si consiglia di proteggerle dietro un plexiglass o un vetro. Va da sé che vinceranno, specialmente per l’aperitivo in attesa del ritorno degli sposi dal servizio fotografico, le monoporzioni di assaggini. Pane e grissini dovranno essere serviti con le pinze.

Tutti in pista: si balla. Ma solo per un quarto d’ora

I gruppi musicali dovranno essere lontani dagli ospiti almeno tre metri, se non ci sono barriere antidropples davanti al vocalist e al microfono. Si può ballare all’interno dell sale, ma solo mantenendo la distanza di 2 metri l’uno dall’altro. E per una durata massima di 15 minuti. Poi, dopo aver arieggiato l’ambiente, si ricomincia. Dunque “trenini” al ritmo della samba, addio. All’aperto il ballo non è a tempo determinato. Ma ci si può dimenare ma garantendo una superficie di 1,2 metri a testa.

Foto ricordo di gruppo solo con il grandangolo

Il fotografo dovrà indossar sempre la mascherina se si trova a immortalare sposi, amici e parenti a una distanza inferiore al metro. Nell’album dei ricordi mancheranno le foto di gruppo del tipo lei con l’abito bianco e tutti gli ospiti maschi in giacca e cravatta il fiore all’occhiello. Oppure il contrario, sposo al centro attorniato dalle invitate. O per lo meno, si potrà scattare la foto, ma solo se distanziati. Il grandangolo in questi casi, comunque, fa miracoli.

Niente Covid manager

All’inizio si pensava di introdurre un controllore di sala per essere sicuri che tutto fili liscio. A cominciare dal rispetto delle distanze o per scongiurare l’assembramento al buffet. Invece non ci sarà. I responsabili della struttura però dovranno stilare e custodire l’elenco dei partecipanti per 14 giorni, in modo da consentire, se necessario, il tracciamento.

“Siamo soddisfatti del risultato – fa notare Michele Boccardi – Abbiamo scongiurato il tetto massimo dei coperti, riportando il calcolo in base alla superfice della location e siamo riusciti a introdurre i balli all’interno delle strutture, anche se con le pause. Un traguardo importante per un settore come il nostro che è rimasto al palo perdendo l’85% degli inassi nell’ultimo anno. E che in tempi normali produce un fatturato da 30 miliardi di euro. Di cui solo 7 sono quelli spesi dagli stranieri che si sposano qui, continuando a trovare il nostro Paese, il più romantico del mondo”.