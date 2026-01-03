12.8 C
Matrimoni dello spettacolo in Italia

Matrimoni dello spettacolo in Italia

Diverse coppie del mondo dello spettacolo si sposeranno nel 2026. Tra queste ci sono leggende del calcio mondiale e icone della tv italiana, che hanno scelto location lussuose e anelli da capogiro per il loro grande giorno.
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono una coppia che ha vissuto una storia di alti e bassi, ma a lieto fine. Insieme dal 2007, dopo una separazione che sembrava definitiva, i due si sono nuovamente innamorati. L’annuncio delle nozze arriva dopo quasi vent’anni di vita insieme e un figlio, Isal. Per Vanessa non si tratta solo di una formalità, ma della celebrazione di un sentimento ritrovato. Il matrimonio, che l’attrice ha definito «semplice e riservato», si terrà in Toscana dopo l’estate 2026.

Spiagge siciliane, 5 milioni per rendere più accessibili
