Matrimoni dello spettacolo in Italia

Diverse coppie del mondo dello spettacolo si sposeranno nel 2026. Tra queste ci sono leggende del calcio mondiale e icone della tv italiana, che hanno scelto location lussuose e anelli da capogiro per il loro grande giorno.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono una coppia che ha vissuto una storia di alti e bassi, ma a lieto fine. Insieme dal 2007, dopo una separazione che sembrava definitiva, i due si sono nuovamente innamorati. L’annuncio delle nozze arriva dopo quasi vent’anni di vita insieme e un figlio, Isal. Per Vanessa non si tratta solo di una formalità, ma della celebrazione di un sentimento ritrovato. Il matrimonio, che l’attrice ha definito «semplice e riservato», si terrà in Toscana dopo l’estate 2026.