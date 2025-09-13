Matrimoni da sogno in Italia: ecco il wedding tourism

La Borsa del Matrimonio in Italia (Bmii) si conferma fondamentale per la promozione del wedding tourism nel nostro Paese. Sotto il patrocinio di Enit, l’undicesima edizione si svolgerà al Precise House Mantegna di Roma, il 4 e 5 novembre. L’evento accoglierà 70 buyer esteri e favorirà incontri b2b, stimolando l’internazionalizzazione del settore matrimoniale.

Il wedding tourism è in forte espansione in Italia, con matrimoni celebrati da coppie straniere che portano a un significativo indotto economico. Essi offrono esperienze immersive nell’italianità e spesso includono eventi pre e post cerimonia, escursioni e degustazioni. Questo fenomeno non solo arricchisce la cultura locale, ma contribuisce anche a destagionalizzare i flussi turistici.

Bmii ha visto un crescente interesse da parte di istituzioni e enti territoriali sin dalla sua nascita. Partecipano seller da tutta Italia, e le edizioni passate hanno visto la presenza di regioni e camere di commercio, tra cui Lazio e Toscana, con spazi dedicati a sostenere le imprese turistiche locali.

La fiera funge anche da osservatorio sui trend del settore. Negli ultimi anni, il numero di matrimoni di coppie straniere è aumentato notevolmente, generando un fatturato vicino a 1 miliardo di euro. Bmii ha già organizzato 15.000 incontri con 1.000 buyer da diverse nazioni, dimostrando l’interesse globale e la qualità dei professionisti coinvolti.

L’approccio b2b di Bmii mira a sviluppare pacchetti completi, sostenendo location, wedding planner, servizi creativi e mobilità. Con Roma come centro e le regioni coinvolte, l’evento si propone come un acceleratore per il segmento del destination wedding, valorizzando l’identità e le emozioni del made in Italy.

Bmii – Borsa del Matrimonio in Italia

Date: 4-5 novembre

Luogo: Precise House Mantegna, Roma

Buyer esteri attesi: 70

Info: borsadelmatrimonioinitalia.it