Matrigna litiga con la figlia del marito a C’è Posta: “Stai al tuo posto! Io sono la moglie!”

Nella quarta puntata di “C’è Posta Per Te”, si è assistito a una storia che ha toccato il pubblico: America, insieme al marito Gennaro, si è presentata per tentare di riconciliarsi con il padre Donato, con cui non ha rapporti da sette anni. La ragazza attribuisce la rottura all’arrivo della matrigna, Mariella. Maria De Filippi racconta che America ha spiegato di aver incontrato il padre dopo molto tempo e che, nonostante avessero provato a fare pace, lui non ha potuto a causa della sua nuova moglie, Mirella. America descrive il padre come un uomo presente e affettuoso, ma nota un cambiamento dopo il suo matrimonio con Mirella, che ha portato alla scomparsa delle foto familiari in casa.

La situazione si complica ulteriormente quando un fraintendimento legato a un debito di 400 euro con Vodafone provoca una lite tra America, il padre e la matrigna. Mariella accusa America di essere la causa dei problemi di Donato, e la tensione aumenta durante il confronto in trasmissione. La matrigna si scaglia contro America, accusandola di mentire e di intromettersi nella loro vita. America ribatte, affermando che le fedi nuziali le sono state regalate dal padre e non da Mariella.

Il padre, alla fine, si schiera con la moglie, esprimendo il suo disappunto nei confronti di America e dichiarando di voler chiudere la busta. Il pubblico reagisce con fischi, evidenziando il disagio per la situazione familiare, dove i legami tra padre e figlia sembrano irrevocabilmente danneggiati dalla presenza di Mariella.