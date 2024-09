Matisse, Picasso, Modigliani, Miró: a Padova al Palazzo Zabarella

Il Palazzo Zabarella di Padova continua il suo percorso di collaborazione internazionale, annunciando una partnership con il Museo di Grenoble, uno dei più importanti in Europa. Questa collaborazione è culminata in una mostra che presenta una selezione unica di disegni, rivelando una parte della ricca collezione del museo francese che era rimasta in gran parte inesplorata.

L’evento si propone di offrire un nuovo approccio alla comprensione delle sperimentazioni artistiche e dei movimenti che hanno rivoluzionato la visione della realtà nella prima metà del Novecento. La mostra mette in luce i principali protagonisti delle avanguardie post-impressioniste, attraversando stili che vanno dal neoimpressionismo all’espressionismo, dal cubismo al ritorno all’ordine, fino a esplorare le ribellioni del dadaismo e i sogni del surrealismo, per arrivare all’astrazione.

Tra i tanti artisti esposti figurano nomi iconici come Matisse, Picasso, Chagall, Miró, Modigliani, Signac, Bonnard, Vuillard, e Arp. La mostra non si limita all’arte visiva, ma tocca anche le connessioni tra poesia, letteratura e disegno, con opere di Cocteau, Artaud, Klossowski e Michaux. La selezione curata da Guy Tosatto, ex direttore del museo di Grenoble, comprende opere di 47 artisti e oltre 130 lavori, consentendo di esplorare diverse tecniche artistiche.

Le opere variano dalla matita al carboncino, dalla tempera all’acquerello, alla gouache e al collage, mostrando una molteplicità di forme e colori che riflettono la libertà espressiva dei loro creatori. La mostra rappresenta un’opportunità imperdibile per avvicinarsi alla dimensione immediata della creazione artistica, rivelando l’aspetto intimo del lavoro di ciascun artista. Come affermava Henri Matisse: “Il mio disegno al tratto è la traduzione diretta e più pura della mia emozione”.

L’esposizione al Palazzo Zabarella è aperta dal 5 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025 e offre la possibilità di immergersi in mondi creativi unici e significativi. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il palazzo via telefono o email.