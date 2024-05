Matilde, Stoppa, Linda, Artur e Karina, eliminato de L’Isola: risultati dei sondaggi

Stasera andrà in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e un altro naufrago dovrà lasciare definitivamente Cayo Cochinos. Al televoto ci sono Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Karina Sapsei, Linda Morselli e Artur Dainese, il pubblico è chiamato a votare per il preferito, così il naufrago meno votato sarà eliminato.

Matilde, Artur, Edoardo, Karina e Linda, chi sarà il prossimo eliminato de L’Isola dei famosi: risultati dei sondaggi.

Stando ai risultati dei sondaggi, sulle pagine social, i siti e i forum dedicati a L’Isola dei Famosi, la Brandi, Stoppa e Dainese possono stare tranquilli, perché risultano i più votati dai fan del reality. A dover abbandonare l’Honduras infatti sarà quasi certamente una tra Karina Sapsai e Linda Morselli.

Vuoi salvare linda morselli ? #isoladeifamosi — isola dei famosi (@isoladeifamosi_) May 26, 2024

Intanto a Cayo Cochinos Matilde Brandi ha commentato il suo primo televoto: “Sapevo che sarebbe successo. Ci sono andati tutti in nomination e ora ci sono anche io. Prima o poi mi sarebbe toccato, ero rimasta l’unica. Ma va bene, ci sta e non me la sono presa per nulla, come vedete sono molto tranquilla. Però ho notato delle cose particolari. Era una settimana che sentivo questo avvoltoio sulla spalliera della serie ‘mandiamola in nomination’. Questa è una strategia, perché altrimenti mi avrebbero mandato già prima, nelle scorse puntate. Però io vado avanti e posso dire di essere molto serena. Sta al pubblico a decidere ed è giusto che ci sia finita anche io dopo tanto tempo“.

Linda Morselli invece ha rivelato che domenica scorsa era sicura che sarebbe stata eliminata contro Dario e Artur (probabilmente dovrà salutare i suoi compagni stasera): “A me non dispiace essere in nomination. C’è quel brividino che un po’ stuzzica. Io non so nemmeno come mai sono rimasta, ero sicura di andarmene e invece sono rimasta. Perché io ero certa che Dario si sarebbe salvato, però come dice Vladimir nulla è certo“.