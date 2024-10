Matilde Lorenzi, oggi l’ultimo saluto a Giaveno

I funerali di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci scomparsa all’età di 19 anni in un incidente in Val Senales, si svolgeranno oggi a Giaveno, in provincia di Torino, nella chiesa di San Lorenzo. La tragedia ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità, inclusa Val Sangone, che ha perso una figura di riferimento significativa nel campo sportivo. Il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, ha espresso il profondo cordoglio per la perdita di Matilde, descrivendola come una grande atleta e un esempio per il territorio.

In segno di rispetto e vicinanza, il Comune di Sestriere ha proclamato una giornata di lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia funebre. Il sindaco Gianni Poncet ha sottolineato il legame speciale della famiglia Lorenzi con Sestriere, dove Matilde ha trascorso la sua infanzia e ha iniziato la sua carriera agonistica, militando nello Sci Club Sestriere. Poncet ha evidenziato la mancanza di parole di fronte a una perdita così tragica, che ha sconvolto tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso la passione per lo sci con Matilde.

Alle esequie parteciperanno anche figure importanti come il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, a testimonianza dell’importanza che la figura di Matilde ha rivestito non solo a livello locale, ma anche nazionale. Questo evento rappresenta un momento di grande tristezza per la comunità, che si riunisce per onorare la memoria di una giovane talentuosa caduta prematuramente. La sua dedizione allo sport e la sua promessa come atleta verranno ricordate con affetto da tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata.

Matilde Lorenzi viene ricordata per il suo straordinario talento e per il contributo che ha dato al mondo dello sci, rappresentando un’ispirazione per le generazioni future. La cerimonia funebre sarà un’opportunità per riflettere sull’eredità lasciata da questa giovane atleta e per celebrare la sua vita e la sua passione. La comunità continua a esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia Lorenzi in questo momento difficile.