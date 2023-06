MATERASSO MEMORY CON CUSCINI IN PROMOZIONE

Il materasso è costituito da uno strato di memory foam di 4 cm ad alta densità he permette di dormire nel massimo del comfort ed in maniera corretta.

Materasso altamente traspirante, anallergico, antiacaro, atossico e privo di CFC e di sostanze inorganiche. Al suo interno, una lastra di poliuretano alta densità; un materiale altamente resistente, traspirante e anallergico dotato di straordinarie proprietà elastiche e indeformabili. La particolare composizione a struttura cellulare aperta risponde in modo attivo alle sollecitazioni del corpo garantendo un riposo in ambiente sano e sicuro.

IL TESSUTO ANALLERGICO

Materasso con cuscini in fiocco di memory in offerta speciale

MATERASSO CONSIGLIATO PER:

Eliminare i dolori articolariMaterasso per lordosi lombareMaterasso mal di schienaaterasso per lombalgiamaterasso cervicale

Sicuri di soddisfare le Vs. esigenze Vi invitiamo a lasciare il Vs. gentilissimo FEED BACK aiutando la ns. azienda a crescere.

Vogliamo comunicarVi che la ITALYMATERASSI lavora soltanto con materie prime non importate 100% made in Italy e utilizza manodopera ITALIANA.