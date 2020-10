La ramanzina che Alfonso Signorini ha fatto lunedì a Patrizia De Blanck non è servita a molto perché oggi un’altra concorrente ha usato lo stesso insulto omofobo. Mentre la ballerina parlava con Maria Teresa Ruta ha ripetuto per ben due volte un insulto omofobo.

“Quel ragazzino come aveva detto, aveva inventato poi che era lesbica, fr**io, o gay. […] Chi se en importa se era fr**io”.

La concorrente si è accorta subito dell’errore commesso e ha quasi incolpato la Ruta per questa sua uscita di cattivo gusto: “Oddio, mannaggia a me non si dicono queste parole, mi fai dire parole che non devo dire“.

Personalmente non sono d’accordo con chi chiede la squalifica immediata (visto che il caso è simile a quello della Contessa), però ammetto di essere deluso. Chi si lascia scappare (soprattutto se più volte) offese come questa, significa che le usa nel privato e questo è davvero avvilente. Nel 2020 parole come queste non dovrebbero uscire dalla bocca di nessuno, nemmeno per gioco.

Matilde Brandi usa un termine omofobo: il video.

