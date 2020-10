L’uscita di Matilde Brandi è stata un duro colpo per gli amanti del trash e infatti le dinamiche al GF Vip ne hanno risentito. L’ex showgirl però ieri ha dato il colpo di coda e con un video messaggio trasmesso all’interno della casa di Cinecittà (qui per vederlo) ha lanciato shade ad alcuni vipponi e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

La prima vittima della romana è stato Tommaso Zorzi, con cui l’ex gieffina aveva discusso più volte: “Tommy, Tommy, Tommy, il ruolo della prima donna ti viene bene. Però fatti dare un consiglio da chi prima donna lo è stata per davvero per anni. Certe volte bisogna saper fare dei passi indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso più bello“.

Poi è arrivata la volta di Guenda Goria: “Cara tu professi di essere tanto diversa da questi ragazzi, parli di Dante e Leopardi, ma fai anche altro. Altrimenti tesoro mio resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa Ruta”.

L’attacco più duro però è stato quello contro Mary Terry: “Cara mia, adesso che sono uscita dalla casa si sono spenti i riflettori su di te. Come facciamo a riaccenderli? Lo dico perché tu ci tieni tanto. Le parrucche te le sei già messe, le ciglia finte e i brillantini sono finiti e se vuoi ti spedisco tutto. Bisogna inserire un nuovo colpo di scena in questo tuo copione che ti sei scritta da casa, perché qui altrimenti non succede niente“.

Ma seriamente? Matilde Brandi era pappa e ciccia con i due comodini e adesso dice che Guenda non fa nulla? Ma poi la bff di badessa Elisabetta che accusa la Ruta di avere un copione? Dai, era sicuramente un video messaggio ironico, non posso credere che fosse seria.

In ogni caso a me dispiace sia uscita Matilde (anche se ha fatto uno scivolone lasciandosi scappare dei termini omofobi), perché prima di badesse, vipere, future star di Tv2000 e vergini delle valli, è giusto che escano TUTTI i comodini inutili ai fini del gioco. GF a parte sono prontissimo per la nuova avventura della nostra ‘prima donna’ (no, non parlo degli aperitivi con le amiche borghesi)…

Il videomessaggio di Matilde Brandi.