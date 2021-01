Matilde Brandi è tornata single dopo aver scoperto che suo compagno, nonché padre delle sue figlie, Marco Costantini, l’ha tradita. A svelarlo è stata lei stessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Insieme dal 2004, Matilde Brandi era ancora in attesa della proposta di matrimonio… Che non è mai arrivata.

“L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata. Quando sono uscita dalla casa del GF Vip ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Poche ore fa su Instagram, la Brandi ha confessato che lui stava già con quest’altra donna mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip.

“Metto questo post prima che esca la mia intervista per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità! Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui”.

Matilde Brandi ha poi aggiunto: