Chiusa l’avventura del GF Vip, Matilde Brandi è pronta per altre esperienze in tv (e non solo). La ballerina in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di lavorare ad Amici di Maria.

“Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la TV sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve. Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia”.

Dopo le dichiarazioni dell’ex gieffina, qualcuno ha ipotizzato la sua presenza nel serale di Amici 19, scenario subito smentito proprio da Matilde.

“Ragazzi ho letto moltissimi tweet pieni di entusiasmo per una mia eventuale partecipazione come giudice al serale di Amici 20. Sarebbe un sogno anche per me, e sarei davvero onorata di ricoprire questo ruolo, ma purtroppo si tratta di una fake news. Comunque ora e sempre viva la danza”.

Visto il caratterino mostrato al GF Vip, direi che Matilde (single dopo 18 anni) sarebbe perfetta per un talent come Amici. Le catfight con la Celentano sarebbero assicurate (forse anche con Lorella?).



Matilde Brandi: l’appello a Maria De Filippi.

“Comunque se servisse un altro giudice la Brandi è disponibile. Farei a gara di giugulare con la Celentano! Anche se molte volte sono d’accordo con lei”.

