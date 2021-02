Matilde Brandi, ospite a Casa Chi, è stata interrogata sul presunto affaire fra Mario Ermito e Myriam Catania e – probabilmente per uscire dall’imbarazzo – ha esclamato: “Ma troviamo un marito per la Brandi! Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare, il Grande Fratello mi deve far ri-fidanzare!“.

Interrogata in merito ai presunti nuovi corteggiatori, Matilde Brandi ha frenato le aspettative: “Se ne sono fatti avanti pochi, causa Covid anche. Qualcuno sì, ma non ve lo dirò mai!“.

A questo punto i giornalisti di Casa Chi, capitanati da Gabriele Parpiglia, hanno aizzato la ballerina chiedendole chi, se non ci fossero stati vincoli sentimentali, avrebbe puntato nella Casa del Grande Fratello Vip. Domanda a cui la Brandi ha così risposto:

“L’ho detto una volta anche in Casa, sono due: Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Francesco è un uomo, c’ha 40 anni; Andrea Zelletta è…Più giovane. […] Ma un Andrea Zelletta un po’ più grande non si trova? Chiedo troppo? Una missione, troviamo l’uomo per la Brandi, dai lo facciamo?”.

E su Mario Ermito, a domanda diretta ‘ti piace?’, Matilde Brandi ha replicato:

“Io e Mario Ermito ci conosciamo da anni, abbiamo fatto insieme Tale e Quale Show, c’è una grande amicizia ma finisce lì: è un bellissimo ragazzo, davvero bello, ma è un amico. A me però quelli tanto più giovani non piacciono, cerco un coetaneo”.

Insomma, a Matilde Brandi piace Andrea Zelletta…ma lo vorrebbe almeno 10 anni più grande.