Matilde Brandi durante la puntata di ieri del GF Vip si è scontrata con Antonella Elia e Franceska Pepe. Nella notte la ballerina si è sfogata con Stefania Orlando e Francesco Oppini dicendo che non lascerà correre quello che è successo con l’opinionista del reality.

“Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore.

Poi quando mi incavolo, mi prende la giugulare e ti alzo. Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono. Fammi stare zitta. – ha continuato Matilde Brandi – Non farmi inca**are. Poi io esco… Non si provi nessuno a dire cavolate per passare da grande.

In studio c’è quella. Tanto esco, prima o poi esco. Voi non mi conoscete… Antonella ha avuto una cattiveria gratuita. Lei conosce le mie amiche e io l’ho sempre chiamata e resa partecipe. Mi ha detto che non devo essere da esempio. Perché io devo rispettarla e lei non rispetta me? Ma come si è permessa? L’ho sempre chiamata. Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto”.