Matilde Brandi sbotta contro la produzione de L’Isola: “Ora si vedrà tutto”

Clima teso alla semifinale de L’Isola dei Famosi e tutto per colpa di una prova. Alvina Verecondi Scortecci e Matilde Brandi si sono sfidate all’orologio onduregno, la vincitrice sarebbe andata dritta in finale, mentre la sconfitta al televoto flash con Edoardo Franco.

Durante il gioco Vladimir Luxuria ha avvertito la ballerina: “Attenta, sistemati il reggisen0”. Pochi minuti dopo la naufraga è sbottata ed ha mollato la presa: “Vabbè basta io non posso stare qui con tutto fuori“.

Il gioco prevede tre manche, ma la concorrente dopo la prima sconfitta non è sembrata intenzionata a continuare: “Mollo, no, io non lo faccio più. Avevo tutto fuori. Io non lo faccio, mi dispiace”.

Matilde Brandi sbotta contro la produzione e anche Edoardo Stoppa.

La naufraga si è lamentata per il “wardrobe malfunction” e subito dopo se l’è presa con Edoardo Stoppa. Matilde Brandi ha accusato Edoardo di aver scelto per lei ed Alvina una prova più adatta ai colleghi uomini. Inoltre l’ex gieffina ha sottolineato come la sfida fosse impari, visto che la contessa pesa più di lei.

“Che bello che mi si è visto tutto e ci saranno le foto sui social dove si vede tutto. […] Non poteva andare diversamente, prima perché avevo tutto di fuori dal reggisen0 e poi comunque Alvina è dieci kg in più rispetto a me, quindi come poteva finire? Io sono 50 kg, quello ho fatto, ma va bene così, non importa più. Se me la prendo con Edoardo Stoppa? Me la sono già presa con lui. Gli ho detto che questo non era un gioco da donna! No Edoà devi essere sincero e ammettere che non era un gioco per due donne. Ma non lo capisci? Questa non era una prova da donne, c’era quello della palla, potevi farci fare quello. Io te l’avevo detto subito che non andava bene. Ormai è andata così basta”.

Finalmente la nostra amata regina degli aperitivi si è svegliata e ha tirato fuori le unghie!