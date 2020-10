Matilde Brandi è un po’ l’Adriana Volpe di questa edizione, sempre pacata, disponibile e pronta a mettere pace durante le liti, ma ieri sera ha perso la calma e si è messa ad urlare contro Tommaso Zorzi. La ballerina in diretta ha detto che il suo breakdown era dovuto ad una battutaccia di Tommaso, ‘ora arriva il fidanzatino di Casablanca‘, ma in realtà c’è dell’altro. Durante un blocco pubblicitario la concorrente ha avuto un altro scontro con il rampollo milanese ed ha accusato lui e Maria Teresa Ruta di aver dato della lesbica ad Adua (?). Tommaso e la Ruta si sono subito difesi e hanno risposto di non aver mai pronunciato la parola ‘lesbica’.

T: “Questa è un telenovela e io ho semplicemente fatto delle battute sul fatto che ormai è una soap”

M: “Ma pure te basta, hai rotto”

T: “Però mi hai tolto un momento. Perché mi devi togliere una roba?”

M: “Io non ti ho tolto nulla. Il momento con tua mamma resterà e poi era chiuso. Era finito Tommaso, bellissimo ma basta, siamo andati avanti”.

T: “Sì, ma io volevo trascinarmi quel buonumore per darmi carica e invece per colpa tua…”

M: “Non ho programmato, io sono così, mi è venuto. Come mai? Continuavate a fare la roba dei film, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate ‘quella è lesbica’. Bisbigliavate qualcosa su quello”.

T: “Lesbica? Ma stai scherzando? Lesbica?

Anche Maria Teresa ha confermato la versione di Zorzi: “Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto“.

Matilde sbrocca perché sente “lesbica” nel discorso tra Tommaso e la Ruta #GFVIP pic.twitter.com/iTivKeczYV — Sededavo (@sededavo) October 5, 2020

Matilde la più tranquilla nella Casa, quella che piangeva anche solo se qualcuno si sbucciava un dito, ora on fire contro Tommaso, più nera del vestito di Adua. Zorzi li farà fuori tutti, uno ad uno#GFVIP pic.twitter.com/eU9IMWyGzD — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) October 5, 2020

