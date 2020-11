Matilde Brandi e Franceska Pepe hanno rischiato di arrivare alle mani durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? A svelare il retroscena era stata proprio la Pepe su Instagram. Accuse a cui Matilde Brandi si è trovata costretta a rispondere.

“Franceska ha dichiarato che io in puntata ho fatto delle facce strane contro di lei e le ho impedito di parlare. Non è assolutamente così, lei ad un certo punto mi ha sbraitato contro dicendomi delle cose cattivissime, ma io stavo parlando con Myriam, mi stavo rapportando con lei, parlavamo delle dinamiche della Casa e di quello che succedeva in puntata. Io son rimasta basita, ho detto ‘Fra, ma che dici?’, io non ho detto niente a Franceska. Perché mi devono sempre mettere in mezzo? Io non so più che fare”.