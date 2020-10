Matilde Brandi sembrava tanto pacata e tranquilla fino a quando nel bel mezzo della puntata ha sbroccato improvvisamente contro Tommaso Zorzi che – commentando dalla camera la sorpresa che il Grande Fratello Vip stava per fare ad Adua Del Vesco – ha detto: “Ora ci sarà il fidanzatino di Casablanca“.

Una battuta che non è piaciuta alla ballerina e che è entrata a gamba tesa a difendere la sua amica.

“Non mi piaci che tu parli male di Adua, non sai cosa ha passato. Hai detto ‘Ora c’è il fidanzatino di Casablanca‘, stai offendendo anche Massimiliano. No non sto calma, tu puoi rompere il c***o io non lo posso rompere? Lo rompo. Sono 20 giorni che rompi il c***o, lo rompo una volta io non va bene? Basta! Una battuta? Non ho il tuo senso dell’umorismo, mi dispiace. Una battuta? Era infelice. Ipocrisia! Sono cose loro che ne sai cosa hanno passato nella vita! Posso dire la mia o sempre tu devi dire la tua? Non sappiamo cosa realmente ha passato”.