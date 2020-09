Chi ben comincia è a metà dell’opera e Matilde Brandi ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e timori di alcun genere, dato che – intervistata dal settimanale DiPiù – ha parlato di un suo problema intimo che riscontrerà anche all’interno del Grande Fratello Vip: la stitichezza.



Da lunedì 14 (o da venerdì 18, dipende se entrerà nel corso della prima o della seconda puntata), Matilde Brandi sarà una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, reality a cui partecipa con un certo timore.

“Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”.

Problemi d’intestino, ma anche personali dato che lascerà a casa il compagno Marco, che non ha visto di buon occhio questa sua nuova esperienza televisiva.

“Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani. Vi sorprenderò. Scoprirete dei lati del mio carattere che non avete mai conosciuto”.