A 24 dai baci e gli abbracci che hanno riservato a Tommaso Zorzi, Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci hanno iniziato a sputare veleno contro il coinquilino. Ieri sera Eli la badessa ha detto che il milanese fa sceneggiate e oggi l’ha accusato di insultare gli altri concorrenti e di mettere i tacchi per attirare l’attenzione: “Dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata”.

Che Tommaso sia un egocentrico alla continua ricerca di attenzioni lo penso anche io e credo che lui non neghi questi suoi aspetti palesi, ma se non altro ha dimostrato (a differenza di altri) di non essere falso, come quando ha detto a Matilde Brandi “mi stai sul ca***o“. In quell’occasione la ballerina ha detto che per lei non vale lo stesso, che lui non le sta antipatico, che vorrebbe un bel rapporto e che per adesso è solo mancato feeling, peccato che poco fa abbia dimostrato il contrario. Rivolgendosi alla Gregoraci e comodino 1, la Brandi ha detto: “Stasera il primo che dirà ‘il primo che dirà ‘Tommà ha rotto il ca…’ urlerò ‘evvaiiiii‘”.

Ma ringraziassero Tommaso Zorzi, perché senza di lui Zelletta non avrebbe aperto i cassetti per parlare, Elisabetta a parte preghierine e tutorial di trucchi non avrebbe fatto altro e Matilde non sarebbe sbottata in prima serata regalandoci il suo meraviglioso sclero. In tutto questo caos però Enock resta ancora inanimato, nemmeno il ciclone Zorzi è riuscito a farli aprire i cassetti.

Matilde Brandi ed Elisabetta la badessa contro Zorzi.

Matilde: “comunque il primo che dirà a Tommaso che ha rotto il ca**o io dirò EVVAIIIII” Elisabetta: “anche io sono là là” Ma loro vogliono dare il buon esempio eh #GFVIP pic.twitter.com/feFa0V0jWj — Only 1 (@Only1_26) October 16, 2020

Tipico atteggiamento della bulletta che ha bisogno del supporto del suo gruppetto altrimenti non riesce a parlare, Elisabetta e Matilde, che siete dei clown è dire poco, Tommaso vi asfalta in mezzo secondo #gfvip pic.twitter.com/tQejOoIGCm — CIAO COMODINOOO con la k (@elickzs) October 16, 2020