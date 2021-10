Ormai Matilde Brandi è quasi una presenza fissa a Detto Fatto. La showgirl infatti è spesso è ospite di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian nella rubrica di gossip del programma di Rai Due. Ieri in studio parlavano di musical, danza e commedie musicali, quando Jonathan ha chiesto a Matilde Brandi chi preferisse tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. L’ex gieffina dopo un brevissimo momento di esitazione ha subito risposto.

“Oddio no dai, a questa domanda non posso rispondere. Vabbè, non me ne voglia Lorella ma credo che la tecnica di Heather non ce l’ha nessuna neanche io, quindi preferisco Heather Parisi. Tra le due scelgo lei. Nessuno ha la tecnica di Heather Parisi”.

📣 “Roma nun fa’ la stupida stasera”, a #dettofattorai Matilde Brandi rivela: “Feci il provino e il maestro Trovaioli mi chiese di cantarla con l’amore: la ricantai dieci volte, alla fine non mi presero.” 🎞️ pic.twitter.com/n6dCjcojQs — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) October 20, 2021

Matilde Brandi al GF Vip 5 su Lorella Cuccarini.

Non soltanto a Detto Fatto, un anno fa la ballerina parlò della collega durante una nottata di chiacchiere al Grande Fratello Vip: “Comunque io con lei ho lavorato a Buona Domenica. Mi ricordo benissimo che mangiava soltanto riso in bianco. In pratica aveva una tata che le portava sempre questo riso in bianco in una ciotola. Se la vogliamo dire tutta Heather era il talento vero, quello puro, infatti ballava meglio di Lorella. Su questo proprio non ci piove. Però Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta, faceva delle cose di una tecnica, cose difficilissime. Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento”.

Quella sera però a lanciare la shade più velenosa fu Maria Teresa Ruta: “Non ne è uscita bene con quella lettera ad Alberto Matano. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

#amici20 arriva la risposta di Lorella Cuccarini a Maria Teresa Ruta dopo le sue dichiarazioni su di lei al #gfvip pic.twitter.com/notxmudA3W — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) March 4, 2021