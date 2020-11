Matilde Brandi e Franceska Pepe non si sopportano granché ed ogni occasione è buona per bisticciare.

Se durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip la Pepe avrebbe voluto “strappare la parrucchetta alla Brandi“, ieri sera nel backstage della trasmissione sono quasi arrivate alle mani.

A rivelare l’aneddoto è stato proprio Alfonso Signorni a Casa Chi via Giornalettismo.

“Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole [la Pepe e la Brandi avevano litigato a “Live-Non è la d’Urso” e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr] mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”.

Le due infatti hanno litigato anche a Live Non è la d’Urso la sera prima della puntata del Grande Fratello Vip: in quell’occasione la ballerina ha chiesto all’influencer di darci un taglio per il bene delle figlie.