Matias Soulé: Trovare l’Equilibrio – Aggiungi Contatto Podcast, Adnkronos

Matias Soulé ha trovato il suo equilibrio alla Roma, dimostrando abilità nel dribbling e segnando punti decisivi per la corsa scudetto e la Champions. Ha trasformato la percezione del campionato, mostrando che la Roma è presente e pronta a combattere per obiettivi che sembravano impossibili solo poche settimane fa. Negli ultimi match, il suo impatto è stato determinante, contribuendo a una vittoria contro l’Inter e realizzando un gol spettacolare contro la Lazio. La squadra continua a lottare per affermarsi nel torneo, alimentando l’entusiasmo dei tifosi.