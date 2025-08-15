Matia Bazar: 50 anni di musica con Marrale e Mezzanotte

Il celebre brano “Stasera che sera” dei Matia Bazar compie 50 anni. Per celebrare questo importante anniversario, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, ex membri della storica band, daranno il via a un tour che partirà dalla provincia di Cuneo.

L’appuntamento si terrà il 26 settembre alle 21.30 presso la Tenuta ‘Lago dei Salici’ di Caramagna Piemonte, una location che festeggia il suo 30° anniversario e inaugura la nuova ‘Area Concerti’, progettata per eventi musicali dal vivo. Il luogo, immerso in un suggestivo parco di 12mila metri quadrati con un lago navigabile, offrirà anche la possibilità di cenare in un contesto esclusivo.

Durante la serata, Marrale e Mezzanotte eseguiranno alcuni dei brani più iconici della band, tra cui “Vacanze Romane”, “Ti Sento” e “Dedicato a Te”. Saranno accompagnati da una band di musicisti talentuosi.

Il tour è prodotto da ‘Vie Musicali Eood’ in collaborazione con ‘Baldrini Group’. Carlo Marrale, chitarrista e cofondatore del gruppo, è stato una voce storica della band, mentre Silvia Mezzanotte, frontwoman per oltre dieci anni, ha contribuito a riportare il gruppo al successo nel festival di Sanremo.

La serata sarà condotta dal giornalista Maurizio Scandurra, che dialogherà con Marrale e Mezzanotte. I biglietti sono disponibili online fino a esaurimento. L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Tenuta.