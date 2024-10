Maternità Surrogata: Roccella Accusa i Medici, Risposta dell’Ordine

La ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, ha riaperto il dibattito sulla maternità surrogata, affermando che i medici devono segnalare i casi di gestazione per altri come violazioni della legge. Questa posizione ha suscitato forti critiche da parte della comunità medica, che sostiene che il loro compito principale sia prendersi cura dei pazienti piuttosto che denunciarli. Roccella ha dichiarato che i medici, in quanto pubblici ufficiali, sono obbligati a riferire sospette violazioni. Secondo la ministra, l’obiettivo è rendere efficace l’applicazione della legge, il cui scopo è proteggere i minori e garantire la regolarità del riconoscimento del genitore biologico.

La replica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) è stata immediata. Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, ha sottolineato che il Codice penale esonera i medici dall’obbligo di denuncia se ciò comporterebbe un rischio per il paziente. Anelli ha chiarito che i medici non devono ostacolare la giustizia, ma non devono nemmeno compromettere il rapporto di cura, fondamentale per la salute dei cittadini.

Recentemente, la maternità surrogata è stata dichiarata reato universale in Italia, il che comporta che i cittadini italiani che partecipano a questa pratica all’estero, dove è legale, potrebbero essere perseguibili. La legge ha già generato polemiche, con le opposizioni che criticano fortemente la decisione del governo, definendola retrograda e paragonandola a politiche medievali. La senatrice del M5S, Elisa Pirro, ha sottolineato il diritto di autodeterminazione, evidenziando l’ingiustizia di considerare un crimine la gestazione per altri, mentre altre forme di donazione restano legali. Anche Susanna Camusso del PD ha avvertito riguardo alle possibili discriminazioni verso i bambini nati da questa pratica, e Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra ha avanzato quesiti di incostituzionalità.

L’approvazione della legge ha quindi riacceso un acceso dibattito sulla maternità surrogata in Italia, mettendo in luce le divergenze tra le posizioni del governo e quelle delle opposizioni, nonché delle categorie professionali in campo medico.