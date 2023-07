Maternità surrogata, Basso (Lega): “Pratica che lede i diritti di donne e bambini”

“Con la pratica dell’utero non solo vengono lesi i diritti del bambino,

che non è più soggetto di diritto, ma anche quelli delle donne, che si

prestano a diventare incubatrici solo per soldi”. Lo ha affermato

l’eurodeputata della Lega Alessandra Basso a margine dell’evento

“Fermiamo il mercato dei figli” organizzato al Parlamento europeo per un

confronto con i membri di alcune associazioni che promuovono il diritto

alla vita e la tutela della famiglia sulla proposta di regolamento

europeo della Commissione europea sul riconoscimento transfrontaliero

della genitorialità nell’Ue. “Il tema “è apparentemente neutro, ma

spesso nei testi che noi legislatori analizziamo si cerca di introdurre

altro, come in questo caso la pratica dell’utero in affitto con la quale

si concede il legame di parentela anche ai bambini indipendente dal modo

di concepimento”, ha aggiunto l’eurodeputata leghista.