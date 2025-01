Materie della Seconda Prova Esame di Maturità 2025: Scadenze e Novità

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, cresce l’attesa per l’esame di Maturità 2025, in particolare per la comunicazione delle materie della seconda prova. Gli studenti italiani riprenderanno le lezioni il 7 gennaio, e entro la fine di gennaio verranno rese note le discipline affidate ai commissari esterni e quelle della seconda prova, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato dal ministro Giuseppe Valditara. Queste informazioni vengono solitamente diffuse entro il 31 gennaio.

Negli anni precedenti, il Ministero ha rivelato le materie della Maturità tra il 26 e il 29 gennaio. Se la stessa tempistica sarà seguita quest’anno, è probabile che le materie della seconda prova verranno annunciate nell’ultima settimana di gennaio, sebbene non si possa escludere una comunicazione anticipata. In questo contesto, gli studenti possono già iniziare a fare ipotesi sulle possibili materie considerando quelle selezionate negli anni precedenti.

Per i licei, nel 2024 le materie della seconda prova includevano: Greco per il Liceo classico, Matematica per il Liceo scientifico (compresa l’opzione Scienze applicate), Lingua e cultura straniera per il Liceo linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (con Diritto ed Economia politica per l’opzione Economico-sociale), Discipline progettuali per il Liceo artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale, e Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le materie scelte nel 2024 includevano Economia aziendale per “Amministrazione, Finanza e Marketing” e per “Relazioni internazionali per il marketing”, Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo, Topografia per “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, Sistemi e reti per “Informatica e Telecomunicazioni”, Progettazione multimediale per “Grafica e comunicazione”, e Trasformazione dei prodotti per “Produzioni e trasformazioni”.

Questa fase di attesa è caratterizzata dall’incertezza ma anche dall’opportunità di riflessione per gli studenti, che avviano la preparazione per un esame che rimane sempre un momento cruciale nel percorso formativo.