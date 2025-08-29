Material Planner – Milano

Position
Material Planner
Mission
Supportare il Sourcing e il Log nella garanzia della disponibilità dei materiali per la produzione nei tempi e nelle quantità corrette.
- Gestire i processi di pianificazione materiali (MRP)
- Monitorare input e output del MRP
- Assicurare la correttezza dei dati
Unisciti a noi per contribuire al successo della produzione!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Il Material Planner assicura la disponibilità dei materiali in produzione, richiedendo esperienza in MRP; migliora l'efficienza operativa.
Agap2 offre consulenza ingegneristica in diversi settori. Requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: progetti innovativi e stimolanti.
Agap2 cerca ingegneri per consulenze in vari settori; requisito chiave: esperienza in progettazione. Benefit: crescita professionale in un ambiente dinamico.
Mecalux cerca un progettista; requisito chiave è esperienza in design di scaffalature. Beneficio: sviluppo professionale in un leader globale.
EUforLEGAL Srl offre soluzioni innovative per il settore Legaltech. Requisito chiave: esperienza nel diritto. Beneficio: maggiore efficienza legale.