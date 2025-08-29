27.4 C
Lavoro

Material Planner – Milano

Position
Material Planner

Mission
Supportare il Sourcing e il Log nella garanzia della disponibilità dei materiali per la produzione nei tempi e nelle quantità corrette.

  • Gestire i processi di pianificazione materiali (MRP)
  • Monitorare input e output del MRP
  • Assicurare la correttezza dei dati

Unisciti a noi per contribuire al successo della produzione!


