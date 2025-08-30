Material Planner – Bologna

Position: Material Planner
Mission: Supportare il Sourcing – MP & Log nella garanzia della disponibilità dei materiali.
Responsabilità:
- Assicurare i materiali in produzione.
- Monitorare tempi e quantità corretti.
- Gestire i processi di pianificazione materiali (MRP).
- Controllare input e output.
Requisiti/Benefit:
- Ottimizzazione della disponibilità dei materiali.
- Efficiente gestione della pianificazione.
- Collaborazione con il team Sourcing.
- Contributo al processo produttivo fluido.
Unisciti a noi e fai la differenza nella pianificazione dei materiali!
