Lavoro

Material Planner – Bologna

Position: Material Planner

Mission: Supportare il Sourcing – MP & Log nella garanzia della disponibilità dei materiali.

Responsabilità:

  • Assicurare i materiali in produzione.
  • Monitorare tempi e quantità corretti.
  • Gestire i processi di pianificazione materiali (MRP).
  • Controllare input e output.

Requisiti/Benefit:

  • Ottimizzazione della disponibilità dei materiali.
  • Efficiente gestione della pianificazione.
  • Collaborazione con il team Sourcing.
  • Contributo al processo produttivo fluido.

Unisciti a noi e fai la differenza nella pianificazione dei materiali!


