Materasso Veradea ibrido

Descrizione Prodotto

PRATICITÀ

Il materasso viene consegnato arrotolato e sottovuoto per un trasporto più semplice. Le dimensioni sono talmente ridotte che può essere trasportato facilmente da una sola persona.

FRESCHEZZA

Il memory gel, posizionato nell’imbottitura a contatto diretto con il corpo, dona una piacevole sensazione di fresco; garantisce inoltre un controllo costante della temperatura.

IGIENE

I materassi Veradea sono completamente sfoderabili ed il loro rivestimento è lavabile. Questo assicura una corretta igiene ed evita la formazione di polvere, acari e batteri.

ERGONOMIA

Le 700 molle insacchettate donano massimo sostegno a tutto il corpo, evitando che la colonna vertebrale assuma posizioni errate durante il sonno.

ADATTABILITÀ

Le molle indipendenti sono progettate per accogliere al meglio ogni parte del corpo, fornendo una risposta personalizzata per ogni tipo di corporatura.

ACCOGLIENZA E COMFORT

Le molle intelligenti accompagnano naturalmente i movimenti del corpo, garantendo un continuo comfort durante il sonno ed evitando bruschi risvegli.

COMODO PER TUTTA LA FAMIGLIA: creato per adattarsi a qualsiasi tipo di corporatura e posizione, offre un maggiore o minore supporto a seconda della pressione del corpo per una maggiore adattabilità.

RIVESTIMENTO ANTIACARO: la fodera in cotone e microfibra rende il materasso a molle antiacaro e anallergico garantendo un riposo sereno e igienico.

100% MADE IN ITALY E CERTIFICATO: design e manifattura Italiana. Un materasso ortopedico certificato Dispositivo Medico e OEKO TEX 100.

280,00 €