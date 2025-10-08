23.4 C
Materasso Primaverile Orthopedico Monocola 80×190 cm – Miasuite

Materasso Primaverile Orthopedico Monocola 80×190 cm – Miasuite

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €139.90 – €66.57

⭐ Valutazione: 4 / 5

miasuite i sogni italiani Primavera Mattress with Orthopaedic Medical Device and Hypoallergenic and Anti-Dust Mite Cotton Cover, Water Foam and Polyurethane, White, Single, 80 x 190 cm

Materasso Primavera Miasuite – I Sogni Italiani

Scopri il materasso Primavera, un prodotto innovativo progettato per garantire il massimo del comfort e della salute. Con un’altezza di 14 cm, questo materasso è realizzato in Waterfoam, un materiale ecologico che si adatta perfettamente a ogni tipo di letto, dalla rete a doghe al divano letto.

Design e Funzionalità

Il materasso è pieghevole, rendendolo ideale per il tuo divano letto o bed retrattile, una soluzione intelligente che ottimizza gli spazi della tua casa. Grazie alla sua leggerezza e praticità, è perfetto anche per ospiti inattesi.

Salute e Sicurezza

Completamente ipoallergenico e certificato Oeko-Tex, il rivestimento e l’imbottitura sono resistenti agli acari della polvere e traspiranti, garantendo un ambiente di sonno sano. Inoltre, è classificato come Dispositivo Medico di Classe 1, conforme alle linee guida europee.

Vantaggi Pratici:

  • Facilmente trasportabile e ripiegabile: perfetto per spazi piccoli.
  • Materiali ecocompatibili e certificati: sicurezza per la tua salute e quella dell’ambiente.

Spedizione Veloce e Semplice

Il materasso viene consegnato sottovuoto e pacchettizzato con materiale di alta qualità, pronto a recuperare la sua forma originale in poche ore. La spedizione in Italia è gratuita, per offrirti un’esperienza senza pensieri.

Non lasciare che il sonno sia un compromesso: scegli il Materasso Primavera Miasuite e trasforma le tue notti in un’esperienza di benessere. Il tuo riposo merita solo il meglio!

