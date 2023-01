Materasso Veradea Memory Gel

Descrizione Prodotto

PRATICITÀ

Il materasso viene consegnato arrotolato e sottovuoto per un trasporto più semplice. Le dimensioni sono talmente ridotte che può essere trasportato facilmente da una sola persona.

FRESCHEZZA

Il memory gel, posizionato nell’imbottitura a contatto diretto con il corpo, dona una piacevole sensazione di fresco; aiuta inoltre il corpo a gestire il calore, garantendo un riposo alla temperatura ottimale.

IGIENE

I materassi Veradea sono completamente sfoderabili ed il loro rivestimento è lavabile. Questo assicura una corretta igiene ed evita la formazione di polvere, acari e batteri.

ERGONOMIA

La combinazione di schiuma poliuretanica e memory gel garantisce una massima ergonomia e supporto, agevolando il naturale posizionamento dello scheletro.

ADATTABILITÀ

La struttura interna in schiuma poliuretanica si adatta perfettamente a ogni tipo di corporatura e fornisce un sostegno ortopedico grazie al profilo sagomato a 7 zone differenziate.

ACCOGLIENZA E COMFORT

La particolare lavorazione in 3D accompagna i movimenti donando un piacevole effetto massaggiante. Il Memory Gel aderisce perfettamente al corpo, avvolgendo ogni sua forma.

UN SOLLIEVO PER LA TUA SCHIENA: il memory foam sostiene perfettamente il corpo, allineando la colonna vertebrale. Il memory gel si modella a contatto con la schiena regalandoti una sensazione di freschezza e comfort.

RIVESTIMENTO ANTIACARO: la fodera in cotone e microfibra rende il materasso completamente antiacaro e anallergico. I materiali traspiranti garantiscono un riposo sereno, sicuro e igienico.

100% MADE IN ITALY E CERTIFICATO: design e manifattura Italiana. Un materasso ortopedico certificato Dispositivo Medico e OEKO TEX 100.

244,00 €