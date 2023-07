Vi presentiamo Elegance, un materasso creato dai maestri artigiani di Dagostino Home che vi regalerà il riposo PREMIUM che cercate. Elegance è un materasso viscoelastico alto 15 cm (+/- 3 cm.), con una DUREZZA ORTOPEDICA e con 7 ZONE DI COMFORT che vi permetteranno di godere della fermezza necessaria per migliorare la qualità del nostro riposo. Il suo nucleo High Density HR Basic Comfort offre TOTALE ADATTABILITÀ E COMFORT al corpo, riducendo la tensione muscolare e favorendo un riposo sano. Lo strato di fibra cava di poliestere siliconata fornirà un soffice raffreddamento a tutti coloro che hanno problemi di schiena, esercitando una pressione precisa per ottenere un effetto ristoratore a lungo termine. Dite addio ai cattivi odori! Lo speciale design di questo materasso, così come i MATERIALI DI ALTA QUALITÀ utilizzati, garantiscono un’elevata TRASPARENZA. Vogliamo che possiate godere del materasso Elegance tutto l’anno, per questo abbiamo creato un lato speciale per i mesi estivi e un altro per i mesi invernali. Questo materasso incorpora la tecnologia INDEPENDENCE OF BEDS, che favorisce l’isolamento dei movimenti del vostro partner ed evita l’interruzione del vostro riposo. MASSIMA PROTEZIONE IGIENICA. Elegance è stato sottoposto a trattamenti antiacaro, antimuffa, antiumidità, antiallergici e antibatterici, creando così un materasso TOTALMENTE IPOALLERGENICO. Il certificato di qualità OEKO-TEX garantisce il non utilizzo di sostanze nocive e la sicurezza del contatto con le pelli più delicate. Questo materasso viene spedito con il rullo compressore, per cui si consiglia di attendere 24 ore affinché il materasso raggiunga la sua piena consistenza, altezza e proprietà. Siamo sicuri dell’ALTA QUALITÀ di Elegance e per questo vi offriamo una garanzia di 2 anni sul vostro acquisto. Da Dagostino Home vi ringraziamo per aver sostenuto l’industria nazionale con il vostro acquisto, acquistando un prodotto 100% MADE IN SPAIN.

COMFORT ERGONOMICO. Benefici del materiale viscoelastico per il riposo in Waterfoam: il materiale viscoelastico lo fa adattare al corpo, alleviando la pressione, riducendo il mal di schiena, migliorando la circolazione sanguigna, eliminando l’elettricità statica dal corpo, garantendo un sonno riposante e rigenerante.Fermezza: la fermezza del materasso Elegance è alta, per offrire un sostegno ideale alla colonna vertebrale e allo stesso tempo alleviare i punti di pressione, riducendo il mal di schiena. Dispone di 7 ZONE DI COMFORT che vi permetteranno di godere della durezza necessaria per migliorare la qualità del nostro riposoMassima protezione igienica: Elegance è stato sottoposto a trattamenti antiacaro, antimuffa, antiumidità, anallergici, antibatterici e antistatici, creando così un materasso totalmente anallergico.Materasso Primavera: Il materasso ha due lati , il lato estivo incorpora un tessuto 3D che permette una maggiore traspirazione, riducendo la sensazione di calore e sudore, dicendo addio ai cattivi odori. Il lato invernale ha un tessuto più spesso per ttrattenere di piú il calore.QUALITÀ CERTIFICATA. Certificazione di qualità Oeko Tex: ci prendiamo cura di voi e del pianeta. CertiPUR. Certifica che non utilizziamo materiali dannosi per l’ambiente o tossici per la salute.Specifiche: Certificazione Santized: vi proteggiamo da batteri, acari e funghi. Tutti i nostri materassi sono creati secondo gli standard di qualità igienica Santized.

160,99 €