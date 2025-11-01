🔥 Offerta Amazon
Mattress 160 x 200 cm Double Memory Foam, Thickness 20 cm, Orthopaedic, Self-Shaping, Breathable and Anti-Mite, Hypoallergenic, Comfortable and Ergonomic – Made in Italy – Bow
Materasso 160 x 200 cm in Memory Foam
Scopri il materasso Fiocco, un prodotto eccezionale per garantire notti di riposo perfette. Con una dimensione di 160 x 200 cm e uno spessore di 20 cm, questo materasso ortopedico è progettato per adattarsi alle tue esigenze, offrendo un supporto ergonomico e una comodità senza pari.
Comfort e Tecnologia
Il materasso è realizzato in Memory Foam, capace di modellarsi al tuo corpo e garantire un sostegno bilanciato. Grazie alla sua struttura traspirante e ipoallergenica, è ideale per chi cerca un riposo sereno, lontano da polveri e acari. Inoltre, il suo design semi-rigido fornisce un sostegno ottimale alla colonna vertebrale, riducendo il dolore lombare e cervicale.
Vantaggi del Materasso Fiocco:
- Supporto mirato con 9 zone differenziate per un perfetto allineamento corporeo.
- Presentato in una confezione igienica e pratica, facilita il trasporto e riduce le emissioni di CO2 durante la spedizione.
Qualità Made in Italy
Produciamo il materasso Fiocco seguendo le tradizioni artigianali del nostro paese. Ogni prodotto è certificato come Dispositivo Medico di Classe 1, rendendolo detraibile fiscamente al momento dell’acquisto. La nostra azienda è tra le prime a specializzarsi nella vendita online di materassi e ti offriamo una garanzia di 15 anni.
Apertura Facile
Riceverai il tuo materasso arrotolato e sottovuoto, pronto per essere utilizzato. Una volta aperto, in 24-48 ore riprenderà la sua forma originale, regalandoti sonni indimenticabili.
Non perdere l’occasione di migliorare il tuo riposo: acquista il materasso Fiocco e inizia a godere di notti serene e ristoratrici!
