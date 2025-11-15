🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €169.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Double Mattress, Independent Pocket Spring Mattress & Memory Foam, Pressure Relief Points, Breathable and Ergonomic, Medium Firm (H3), Mattress (160 x 190 x 25 cm)
Descrizione del Materasso Double
Scopri il comfort senza compromessi con il nostro Materasso Double, dotato di molle insacchettate indipendenti e strati di memory foam. Con dimensioni di 160 x 190 x 25 cm e una consistenza media (H3), è progettato per garantire un sostegno ottimale a chiunque desideri una notte di riposo serena e rigenerante.
Questo materasso si distingue per i punti di alleviamento della pressione, che si adattano perfettamente alla forma del tuo corpo, assicurando un sostegno mirato in ogni zona. Inoltre, il design traspirante favorisce la circolazione dell’aria, mantenendo un ambiente salubre e fresco durante il riposo.
Vantaggi pratici:
- Supporto ergonomico per allineare correttamente colonna vertebrale e articolazioni.
- Materiali di alta qualità che prolungano la durata del materasso e ne facilitano la manutenzione.
Non aspettare oltre: riserva il tuo conforto e trasforma le tue notti con il nostro Materasso Double. Ogni sogno merita un supporto eccellente!
