Materasso Luna: Il materasso Made in Italy LUNA e il nostro prodotto piu ricercato dai nostri clienti, realizzato in Waterfoam alto 14 cm. Qualita e Prezzo: offrire un prodotto che sia di qualita al giusto prezzo e per noi molto importante, per questo siamo noi i primi acquirenti dei nostri materassi. Specifiche: LUNA e un prodotto a marchio CE, certificato OEKO TEX Standard 100 ed ecosostenibile CertiPUR. Prodotto con materiali 100% italiani. Spedizione: tutti i nostri materassi sono controllati dai nostri operatori prima della spedizione e spediti in imballaggi sicuri e garantiti, allo scopo di fornire al cliente un prodotto sempre sicuro e certificato. Il cliente prima di tutto: I nostri operatori sono sempre pronti a supportarvi per qualsiasi informazioni abbiate bisogno. Aiutarvi nella scelta del giusto materasso per noi e la nostra mission.

Qualita e Prezzo: offrire un prodotto che sia di qualita al giusto prezzo e per noi molto importante, per questo siamo noi i primi acquirenti dei nostri materassi.Specifiche: LUNA e un prodotto a marchio CE, certificato OEKO TEX Standard 100 ed ecosostenibile CertiPUR. Prodotto con materiali 100% italiani.Spedizione: tutti i nostri materassi sono controllati dai nostri operatori prima della spedizione e spediti in imballaggi sicuri e garantiti, allo scopo di fornire al cliente un prodotto sempre sicuro e certificato.Il cliente prima di tutto: I nostri operatori sono sempre pronti a supportarvi per qualsiasi informazioni abbiate bisogno. Aiutarvi nella scelta del giusto materasso per noi e la nostra mission.

119,90 €