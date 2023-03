Materasso in Memory Foam, Altezza 22 cm Reali,Rivestimento in Aloe Vera Antibatterico, Spedito Sottovuoto Arrotolato, 100% Made in Italy (80 x 190 Cm Singolo)

Il Memory Foam è un materiale termosensibile che, sfruttando il calore corporeo, ne segue le linee adattandosi in maniera intelligente ad esso, per poi tornare alla forma originale. Originariamente sviluppato dalla Nasa, questo materiale dall’eccellente confort era usato per proteggere gli astronauti dalle spinte gravitazionali in fase di decollo. La struttura portante del materasso memory lo rende ortopedico ma nello stesso tempo anatomico con ottimi benefici per la circolazione e per la colonna vertebrale (distendendola in maniera naturale). Infatti, questo materiale, riducendo al minimo i punti di pressione, favorisce un miglior flusso della circolazione e consente alla colonna vertebrale e alle articolazioni di riposare in maniera naturale, senza stress e tensioni muscolari, per una totale sensazione di benessere e di leggerezza. La postura della colonna vertebrale risulta così sempre corretta e sono quindi ottimi materassi per chi soffre di scoliosi o di cervicale, di ernie e lombosciatalgie.

il materasso è realizzato in Italia usando solo ed esclusivamente materie prime Italiane. – Certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX che garantisce il materasso dall’assenza di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente.L’interno è composto da: 4cm di Memory Foam , 16cm di Waterfoam HR ad alta densità

98,00 €