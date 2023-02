Grandeur è un materasso in Memory Air, lavorato a sette zone di portanza differenziata.

Il Memory Air è un prodotto rivoluzionario, che introduce nuovi concetti nel mondo del dormire, offrendo un piacevole comfort e un’eccellente traspirazione.

Questo è possibile grazie alla struttura a cella aperta, che permette il passaggio dell’aria facilitando l’areazione e il raffreddamento della superficie.

La lavorazione a sette zone di portanza differenziata garantisce una perfetta ergonomia, consentendo alla colonna vertebrale di poggiare in tutta la sua superficie e di ottenere una postura ideale durante il riposo.

La struttura di Grandeur è ideata per sorreggere pesi importanti, si tratta infatti di un materasso ad alta densità, capace di sostenere fino a 140kg per piazza. La portanza è medio/rigida, offre infatti comfort unito ad un’eccellenete sostegno.

La struttura di Grandeur è completamente ribaltabile, questo offre una maggiore igiene e una minor usura dello stesso.

Il rivestimento di Grandeur è in cotone con inseriti microfilamenti d’argento. Il cotone offre una sensazione morbida e piacevole al tatto. Il nobile metallo invece garantisce un’igiene superiore, grazie ad un’intrinseca azione antibatterica.

L’interno è composto da: 4cm di Memory Air, 14cm di Waterfoam HR ad alta densità , e ancora 4cm di Memory Air . Si tratta di un prodotto ergonomico, capace di conciliare il comfort a un’ottima portanza.portanza.Il rivestimento è in COTONE E FIBRA D’ARGENTO, capace di offrire un’eccellente azione antibatterica, antiacaro e antistatica. Completamente anallergico.Siamo produttori ARTIGIANALI dell’intera struttura di riposo. Situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del tessile. MADE IN ITALY 100%Grandeur è certificato Certipur, CFC free e CATAS. Garanzia di 10 anni e 30 giorni di prova

198,00 €