Se cercate un sostegno uniforme e perfettamente ammortizzato, il materasso ibrido a molle insacchettate Classic Tight Top è il biglietto per molte mattine di riposo. Questo materasso di consistenza media offre i tocchi più raffinati di un materasso di fascia alta a un prezzo accessibile, dandovi la giusta miscela per riposare comodamente. È dotato di robuste molle insacchettate e di strati di schiuma ad alta densità che non trasferiscono il movimento del partner o dell’animale domestico sul vostro lato del letto. È progettato con un elegante top grigio e un attraente motivo trapuntato; il rivestimento del materasso è certificato OEKO-TEX Standard 100, garantendo l’assenza di sostanze nocive. Arrotolato e spedito in una scatola che arriva a casa vostra con una garanzia di 10 anni senza preoccupazioni, è dotato di tutto ciò che serve per godere di un sonno riposante.

DORMIRE CON IL MASSIMO COMFORT: Il materasso ibrido Euro Top Pocket Spring Classic offre tutto ciò di cui hai bisogno per dormire al meglio: morbida trapuntatura, schiuma di sostegno e molle insacchettate per un supporto ottimale

RIPOSO TRANQUILLO E SENZA DISTURBI: Le molle insacchettate riducono al minimo il trasferimento di movimento da parte del partner o dell’animale domestico e si adattano alla forma del corpo per supportare perfettamente la tua posizione preferita

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ: Con 4 cm di schiuma ad alta densità e 19 cm di molle insacchettate, rivestito da una morbida fodera traspirante grigio-bianca con elegante trapuntatura, questo materasso è bello da vedere e confortevole da usare

IMBALLAGGIO PRATICO: Il materasso viene compresso in modo efficiente in una scatola compatta, facile da trasportare e manovrare in camera da letto. Basta aprirla, srotolare il materasso e in 72 ore riprenderà la sua forma originale

SENZA PENSIERI: Garanzia limitata di 10 anni inclusa; il materasso singolo supporta fino a 110 kg, mentre i modelli matrimoniali sostengono fino a 230 kg