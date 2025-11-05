15 C
Materasso 140×190 H3 7 Zone, Schiuma Fredda, Antiallergico

Materasso 140×190 H3 7 Zone, Schiuma Fredda, Antiallergico

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €142.49 – €135.36

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Mattress 140 x 190 x 25 cm, 7 Zone H3 Hardness, Cold Foam, Back Relief Mattress with Removable Fabric Mattress Protector

Materasso 140 x 190 x 25 cm, 7 Zone, Durezza H3, in Schiuma Fredda: Il Materasso per il Rilassamento della Schiena

Scopri il comfort senza pari del nostro materasso in schiuma fredda Matoresu, progettato per offrire un sollievo alla schiena e dotato di un pratico coprimaterasso rimovibile.

Tre strati di Comfort

Con dimensioni di 140 x 190 cm, questo materasso è composto da un innovativo sistema a tre strati:

  • Strato superiore: Realizzato in memory foam gel cooling di alta qualità, si adatta perfettamente alle curve del tuo corpo. Assorbe gli urti in modo uniforme, fornendo un supporto efficace.
  • Strato intermedio: Formato da memory foam ondulato, favorisce la circolazione sanguigna e rilassa completamente i muscoli, alleviando la tensione corporea.
  • Strato inferiore: Composto da schiuma resistente, garantisce durabilità e comfort per un sonno riposante.

Coprimaterasso Rimovibile e Lavabile

Il nostro coprimaterasso è realizzato in un tessuto di lusso e traspirante, con una texture a guscio. Il design trapuntato non solo migliora la traspirabilità, ma include anche una tecnologia di raffreddamento che assorbe il calore, garantendo comfort e una regolazione efficace della temperatura. Facile da rimuovere e lavabile in lavatrice, mantiene il tuo materasso sempre pulito e fresco.

Durezza H3

Progettato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, il nostro materasso offre una durezza H3 che assicura un perfetto equilibrio tra comfort e supporto, indipendentemente dalla tua posizione di sonno – che tu dorma di lato, sulla schiena o a pancia in giù.

Facile da Montare

Il materasso 140 x 190 cm arriva compresso, sigillato e imballato in una scatola per facilitarne il trasporto. Basta posizionarlo nella stanza desiderata, aprire la confezione e osservare il materasso espandersi. Ti consigliamo di lasciarlo riposare per 48-72 ore per una completa distensione.

Acquista in Sicurezza

Realizzato con schiume certificate CertiPUR-US, il materasso Matoresu non include sostanze nocive come formaldeide, mercurio o metalli pesanti. Ricorda che il tuo corpo avrà bisogno di 2-4 settimane per abituarsi al nuovo materasso.

Vantaggi pratici:

  • Supporto ergonomico ottimale per un sonno riposante e rigenerante.
  • Facile manutenzione grazie al coprimaterasso lavabile, per una freschezza duratura.

Rinnova le tue notti e scopri un nuovo livello di comfort! Non aspettare oltre: il tuo sogno di sonno perfetto ti aspetta. Acquista subito!

