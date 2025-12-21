Matera si prepara a Natale con il Christmas Village

Nella piazza Vittorio Veneto, nell’ambito del Matera Christmas Village, è stato presentato al pubblico il Grande Gioco dell’Oca, organizzato dall’Associazione MUV Matera. Nel pomeriggio, si è tenuto uno spettacolo di danza classica, contemporanea e hip hop con la Matera Dance Company, seguito dalla Grande Tombolata in Piazza, sempre a cura dell’Associazione MUV Matera, e infine musica natalizia con musicisti e majorette della Street Band Natalizia.

I mercatini di Natale del Matera Christmas Village sono stati allestiti in piazza Vittorio Veneto e in Via Luigi La Vista, organizzati da Italia Eventi e dal Circolo Numismatico Raffaele Paladino. L’evento offre mercatini natalizi, animazione per bambini, musica, laboratori e attività per tutta la famiglia, con progetti solidali e spettacoli. Il Matera Christmas Village sarà aperto fino al 28 dicembre, con ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 22, e venerdì, sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte.

Il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo, ha sottolineato che l’evento renderà Matera una meta straordinaria per le vacanze invernali, con la Casa di Babbo Natale, gli appuntamenti del Matera Christmas Village e un ricco programma di eventi, tra cui la presentazione di “Vini italiani nel mondo”, l’animazione di Zio Ludovico, “La calata di Babbo Natale” e lo spettacolo del fuoco degli artisti di strada Miky&Ro Artevents. Il programma prevede anche la musica popolare dei Ragnatela Folk di Matera, gli Scacchi Giganti in Piazza e la Celebrazione della Magia con il Gruppo Creativo PrimaArte Craft&more.

La Casetta delle Associazioni materane ospiterà realtà locali impegnate nel mondo della solidarietà e della cultura, mentre il mercatino natalizio unirà artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia, offrendo prodotti tipici ed eccellenze locali e non. Sarà possibile acquistare e degustare prodotti, realizzare regali originali e scoprire le aziende e gli artigiani materani e lucani.