Matera Hack For Play: innovazione videoludica in Basilicata

Da stranotizie
Matera Hack For Play: innovazione videoludica in Basilicata

La città di Matera ha ospitato una sfida creativa unica, il “Matera Hack For Play”, una Game Jam che ha riunito programmatori, artisti digitali, designer e storyteller da tutta Italia. L’obiettivo era reinterpretare la città dei Sassi attraverso i videogiochi. La Casa delle Tecnologie Emergenti è diventata un hub di sperimentazione, dove idee, mappe di gioco e prototipi sono stati sviluppati rapidamente. Il tema “Pietra e Acqua, Luce e Ombra, Tradizione e Futuro” ha guidato 11 team nel loro percorso di ricerca, invitandoli a esplorare le radici della città e a restituire la sua estetica in chiave interattiva.

L’evento, promosso dal Comune di Matera e dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, ha dimostrato come il settore videoludico possa fungere da strumento di comunicazione culturale, educazione e arte contemporanea. I partecipanti hanno esplorato storie locali, mappato spazi della città e trasformato questi elementi in meccaniche di gioco.

Durante la maratona, l’atmosfera di collaborazione tra i partecipanti e gli organizzatori è stata palpabile. Giuseppe Gaudiano, responsabile del progetto, ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo manifestato, auspicando futuri eventi. Andrea Ferlito, CTO di Codemotion, ha sottolineato la qualità dei progetti finalizzati, evidenziando come i team abbiano saputo interpretare la città e le sue tradizioni in modo originale.

Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha premiato i migliori progetti. Il Premio Principale è andato al team Tambu’ per il progetto “Curator’s Call Matera”, mentre il Premio Speciale Lucana Film Commission è stato assegnato al team The Scostumati per “The Stitchers”. Altri progetti degni di nota sono stati “Il Cucù di Luce” e “Ormae”, posizionandosi rispettivamente al secondo e terzo posto. Il “Matera Hack For Play” ha rappresentato un passo importante verso un futuro in cui Matera diventi un punto di riferimento per la fusione di cultura e tecnologie emergenti.

