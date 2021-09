Matera ricorda l’11 settembre. E lo fa con un’installazione luminosa che evoca le due Torri Gemelle crollate dopo gli attentati terroristici di vent’anni fa. In occasione dell’anniversario celebrato in tutto il mondo, il cielo sui Sassi è stato illuminato da potenti due fasci. Le immagini suggestive sono state postate sui social dal sindaco Domenico Bennardi e dal Matiff, il Matera art international film festival, che ha promosso e organizzato l’iniziativa.

“Matera non può essere indifferente rispetto alle vicende che accadono nel mondo, a qualsiasi latitudine. L’attentato alle Torri Gemelle, 20 anni fa, ha toccato tutti, ci ha fatto comprendere la necessità di sentirci vicini anche quando non lo siamo fisicamente”, scrive il primo cittadino sui social network.

L’installazione (foto Facebook/Bennardi)

“Da Matera – continua Bennardi – dobbiamo avere il coraggio di rivendicare con forza i nostri valori: quelli del dialogo, della democrazia, anche del dibattito, dell’incontro e del confronto tra chi ha posizioni differenti; dobbiamo continuare a ricordare la portata senza precedenti di quell’attentato. La giornata di oggi è stata quindi giornata di lutto e ricordo, ed anche di memoria e amicizia, è l’abbraccio di Matera a New York e al mondo intero”.

“Matera è città universale, citta della pace e dell’accoglienza: accoglie ogni giorno persone da ogni parte del mondo, porta il titolo di Capitale europea della cultura, appena poche settimane fa ha accolto ministri e delegazioni del G20 che qui hanno firmato la Carta di Matera, un documento importantissimo che è anch’esso un messaggio di pace e di solidarietà”, conclude il sindaco.

Dal Matiff ricordano come l’iniziativa sia “un ponte simbolico che collega Matera a New York per rinsaldare i legami con i tanti lucani che all’estero di sono distinti e affermati. Ne è un esempio lo stesso sindaco di New York, Bill de Blasio, che ha origini lucane e mantiene alto il nome della Basilicata nel mondo”.