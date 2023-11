Matano sul The Celebration Tour: “Pazzesco! Lei resta la regina, le altre principesse”

Ancora una volta a La Vita in Diretta si sono occupati di Madonna e questa volta per l’arrivo della popstar in Italia. La regina del pop infatti ieri sera si è esibita a Milano al Mediolanum Forum, con la prima delle due date del suo The Celebration Tour (sold out in tutta Europa). Alberto Matano oggi ha speso delle belle parole per l’artista di Hung Up, definendo l’unica regina.

Il conduttore ha dichiarato: “Mi hanno detto che è stato un concerto pazzesco apprezzato da tutti quanti. E su lei dobbiamo dire uan cosa, oggi ci sono tante popstar, molte principesse, ma la regina del pop rimane lei ed è chiaro questo“.

In studio è intervenuta anche Alessandra Mussolini che si è accodata ai complimenti fatti da Matano: “Sono proprio d’accordo lei è pazzesca. Lei è una regina sì! Poi adesso dirò una cosa e qualcosa ne so anche io. Cantare e ballare è la cosa più difficile. Perché quando fai le coreografie la voce non esce più e lei ci riesce. Lei è un’atleta, una cosa favolosa e non la ferma nessuno“.

Matano sui problemi di salute di Madonna.

“Il suo era un ritorno sulle scene davvero tanto atteso da molti. Ha iniziato con l’Inghilterra e lo show a Londra, che è stata la prima tappa del suo The Celebration Tour. Però non ci dimentichiamo che questa donna nei mesi scorsi non è stata bene ed è finita in ospedale. Ha avuto serissimi problemi di salute e adesso si è ripresa. Ha temuto per la sua vita e nel suo show ha voluto ringraziare il suo pubblico. Il suo è un racconto potente di rinascita”.

